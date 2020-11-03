النصر يستأنف آسيويا.. ويواصل احتجاجه ضد بيرسبوليس الإيراني

أعلن نادي النصر رفع الإدارة مذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد مشاركة لاعبي بيرسبوليس، الذين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي من التعاقدات.
وقال النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يؤكد مدير إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ عبدالرحمن الشهري أن إدارة نادي النصر رفعت مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق المدة الزمنية المحددة”.
يذكر أن النصر، قدم احتجاجًا ضد بيرسبوليس، لإشراكة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، على الرغم من قرار منع النادي من التعاقدات. وفق “أخبار 24”.
ورد الاتحاد الآسيوي على احتجاج نادي النصر بالرفض، واعتماد تأهل بيرسبوليس الإيراني إلى النهائي الآسيوي، ليقرر النصر الاستعانة بفريق أجنبي من المحامين للاستئناف ضد القرار الآسيوي.
📄|| يؤكد مدير إدارة الإعلام والإتصال الأستاذ عبدالرحمن الشهري بأن إدارة نادي #النصر رفعت مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق المدة الزمنية المحددة .#معاك_يانصر
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 3, 2020