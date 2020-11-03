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أخبار محلية > “أرامكو”: حققنا رقماً قياسياً في إنتاج الغاز.. ودخل الشركة يعادل شركات التقنية العالمية
03/11/2020   5:42 م

“أرامكو”: حققنا رقماً قياسياً في إنتاج الغاز.. ودخل الشركة يعادل شركات التقنية العالمية

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كشف النائب الأعلى لرئيس المالية في شركة أرامكو، خالد الدباغ، عن تحقيق الشركة رقمًا قياسيًا على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد خلال هذا العام.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الشركة تمكنت في 6 أغسطس الماضي من إنتاج 10.7 مليار قدم مكعب قياسية، وذلك بواسطة الحقول التقليدية وغير التقليدية، مقارنة بإنتاجية نفس اليوم من العام الماضي، والتي بلغت 8.9 مليار قدم مكعب قياسية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه رغم الصعوبات التي مرت بقطاع الطاقة هذا العام، فإن “أرامكو” حققت صافي دخل خلال 9 أشهر مساويًا لشركات التقنية التي تعيش أفضل حالاتها هذا العام.

“أرامكو”: حققنا رقماً قياسياً في إنتاج الغاز.. ودخل الشركة يعادل شركات التقنية العالمية

أخبار محلية
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