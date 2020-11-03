أعلن برنامج الأراضي البيضاء، اليوم الثلاثاء، تطوير أرض خاضعة للرسوم بمساحة 1.3 مليون متر مربع، من قبل مالكها في مدينة جدة، في خطوة تهدف لإيجاد سوق عقاري متوازن.
وقال البرنامج، في بيان له، إن الأرض توفر قرابة 2300 قطعة أرض سكنية، مضيفاً أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأراضي باعتماد المخطط النهائي، أو بنائه خلال عام من تاريخ أمر السداد، لتحفيز التطوير والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تطوير الأراضي من قِبل أصحابها، أو بالشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية للمواطنين.
وفق “أخبار 24”.