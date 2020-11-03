“هدف” يرفع سقف دعم النقل للمستفيدات من برنامج “وصول” إلى 1100 ريال شهرياً

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الثلاثاء، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًا.
وتضمنت الآلية الجديدة للبرنامج، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن بين 6001 و8000 ريال. وفق “أخبار 24”.
ومدد “هدف” فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، وذلك ضمن الآلية الجديدة للصندوق.