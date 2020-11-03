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أخبار محلية > وجد دعماً من المجتمع.. مواطن شاب يؤسس ورشة لتصليح السيارات في جازان ويكشف أكبر المعوقات
03/11/2020   9:52 م

وجد دعماً من المجتمع.. مواطن شاب يؤسس ورشة لتصليح السيارات في جازان ويكشف أكبر المعوقات

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استطاع المهندس علي حنتول تحقيق أحد أهم أهدافه العملية بتأسيس ورشة لتصليح السيارات في جازان والعمل فيها بنفسه.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه اكتسب الخبرة اللازمة لبدء المشروع من خلال العمل في ورش تصليح السيارات العملاقة الخاصة بشركات ووكلاء مختلفة، ثم التوجه لمعهد ريادة الأعمال للحصول على تمويل لبدء المشروع.

وكشف حنتول عن أكبر الصعوبات التي واجهته لتأسيس المشروع، حيث أكد أن عملية استخراج التراخيص ومراجعة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالبلدية كانت العقبة الأكبر له قبل بدء العمل. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه وجد دعمًا كبيرًا من المجتمع، خاصة أن معظم المتعاملين معه يشعرون بالارتياح لكونه سعوديا يعمل بنفسه في هذا المجال، مرجعًا ذلك إلى شعورهم بأنه لن يحاول خداعهم، سواء على مستوى فنيات إصلاح السيارات أو الأجرة المستحقة.

وجد دعماً من المجتمع.. مواطن شاب يؤسس ورشة لتصليح السيارات في جازان ويكشف أكبر المعوقات

أخبار محلية
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