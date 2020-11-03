نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عبر مندوبي التوصيل.. معلم يبتكر وسيلة تحفيز لطلابه عن بُعد
03/11/2020   9:53 م

عبر مندوبي التوصيل.. معلم يبتكر وسيلة تحفيز لطلابه عن بُعد

+ = -
469

ابتكر المعلم عبداللطيف الغضيه أسلوبًا جديدًا لتجاوز المسافات والتفاعل مع الطلاب خلال عملية التعلم عن بُعد، وذلك عن طريق تحفيزهم بإرسال الهدايا عن طريق مندوبي التوصيل.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه يتواصل مع طلابه خلال التعليم عن بُعد، وأنه ابتكر تلك الطريقة لتحفيز روح التنافس بين الطلاب، عن طريق إرسال الهدايا إلى بيوتهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن تلك الطريقة أتت بثمارها بشكل واضح، مؤكدًا أن التعامل عن بُعد مع الطلاب لم يمنع التفاعل معهم وتحفيزهم.

عبر مندوبي التوصيل.. معلم يبتكر وسيلة تحفيز لطلابه عن بُعد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119972.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.