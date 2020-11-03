أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لتورطهم بعدد من جرائم اقتحام المنازل وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحتويه من أجهزة إلكترونية وأموال ومقتنيات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمنطقة الرياض خالد الكريديس أن المتهمين مواطنون ووافدون من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وقد أقروا بارتكاب 25 حادثـة بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحياء متفرقة في الرياض.
وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم أدوات ومعدات استُخدمت في الجرائم المرتكبة، وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.