افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الثلاثاء، المركز الإداري بالحائر، الذي نفذته أمانة المنطقة، على مساحة 86 ألف م2، بهدف تقريب الخدمات للمواطنين، وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأوضح، في حضور أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أن المشروع يقدم الفائدة الكاملة للمواطن والمقيم والمسؤول وكذلك الموظف، مؤكداً أن المشروع ذراع مهمة للتنمية والخدمات.
ويضم المركز الإداري مباني للبلدية الفرعية، والمرور، والجوازات، والعدل، والدفاع المدني، والأحوال المدنية، وفروعاً للمياه، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى مسجد، ومركز صحي، ومركز إسعاف، وفرع بنكي، ومبانٍ مخصصة للاستثمار، وقاعة متعددة الأغراض، وموقع للخدمات العامة.
سمو أمير منطقة الرياض، وبحضور سمو الأمين، يفتتح المركز الإداري بالحائر الذي أنشأته #أمانة_منطقة_الرياض على مساحة ٨٦ ألف متر مربع بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءاتهم الحكومية.. pic.twitter.com/QxfuajBBDZ
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 3, 2020
وفق “أخبار 24”.