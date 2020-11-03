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أخبار محلية > منها قائد طائرة.. وظائف شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.. والتقديم يبدأ اليوم
03/11/2020   9:55 م

منها قائد طائرة.. وظائف شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.. والتقديم يبدأ اليوم

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم (الثلاثاء)، عن توفير 32 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المعلنة للعمل لدى إدارة الإخلاء الطبي الجوي، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

وأكدت أنّ التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني على هذا الرابـط، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2020م حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م. وفق “أخبار 24”.

منها قائد طائرة.. وظائف شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.. والتقديم يبدأ اليوم

أخبار محلية
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