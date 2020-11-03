بعد إظهار “سناب شات” لأعداد المتابعين الحقيقية.. كاتب: الشامتون في المشاهير هم أنفسهم من صنعوا شهرتهم

أكد الكاتب بسام فتيني أن إعلان منصة “سناب شات” عن أرقام المتابعين الحقيقية صدم بعض المشاهير الذين ظلوا يروجون لأرقام مبالغ فيها.
ووصف، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم 3 نوفمبر بأنه “يوم كب العشا”، في إشارة إلى مدى تأثر المشاهير بإظهار أرقام المتابعين الحقيقية على “سناب شات” ضمن التحديث الذي أطلقته المنصة.
وأشار إلى أن الذين صنعوا هؤلاء المشاهير هم نفسهم من يشاركون اليوم في الشماتة بهم، مؤكدًا أن بعض هؤلاء المشاهير حاولوا الترويج لأنفسهم بأرقام وهمية لرفع أسعارهم في وسائل الإعلام، إلا أن الأرقام الحقيقية كشفتهم اليوم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “سناب شات” أطلقت تحديثًا لخدماتها، ما أظهر الأرقام الحقيقية لمتابعي المشاهير على المنصة دون سابق إنذار.
الكاتب #بسام_فتيني:
3 نوفمبر هو “يوم كبّ العشا”، ومن صنع مشاهير السناب هم من يشاركون اليوم في حفلة الطقطقة والشماتة بهم! وبعض المشاهير روّج لنفسهم بأرقام وهمية ليرفع من سعره الإعلامي، لكن أرقام السناب اليوم كشفتهم..@bassam4071#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7S94I4Wg3u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2020