نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صوراً تظهر عودة المعتمرين للحرم المكي، وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، في المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، وسط إجراءات صحية مشددة، والتزام التباعد الاجتماعي.
وتتضمن المرحلة الثالثة، التي بدأت في الأول من هذا الشهر، السماح بالعمرة لـ 20 ألف شخص يومياً، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍّ يومياً.
وكانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ يوم الأحد الماضي، ويتجه المعتمرون من المطار إلى فنادق مكة المكرمة، لقضاء فترة العزل الصحي، قبل التوجه إلى الحرم المكي لأداء العمرة.
وفق “أخبار 24”.