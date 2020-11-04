حددت وزارة العدل مسارين مختلفين لطلب الصلح من خلال بوابة “ناجز” ومنصة “تراضي”.
وتشمل خطوات المسار الأول، تقديم المستفيد صحيفة دعوى عبر بوابة “ناجز”، ليحيلها النظام مباشرة إلى المصالحة بحسب نوع القضية، ثم يتم تحديد موعد الجلسة برسالة نصية تصل إلى المستفيد، وفي حال تم الصلح تصدر وثيقة صلح (سند تنفيذي)، أما حال تعذر الصلح فيتم تحديد جلسة في المحكمة المختصة.
وتتضمن خطوات المسار الخاص بمنصة “تراضي”، إنشاء الطلب عبر المنصة، وتحديد موعد لعقد الجلسة، وفي حال تم الصلح تصدر وثيقة صلح (سند تنفيذي)، أما في حال تعذر الصلح فتنتهي رحلة الطلب.
وفق “أخبار 24”.