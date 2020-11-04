استشاري عيون يوضح طرق حماية العين من أضرار الأجهزة الذكية

شف استشاري طب العيون، الدكتور سعد العنزي، أضرار الأجهزة الذكية على صحة العين وطرق الوقاية منها.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن النظر إلى الأجهزة الذكية لفترات طويلة يصيب العين بالجفاف، خاصة إذا ما لم يستطع الإنسان إخراج عينه من حالة التركيز المستمر بالنظر إلى الشاشات.
وأشار إلى القاعدة الوقائية “20-20-20″، والتي تشمل أخذ قسط من الراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة من التركيز المتواصل، ثم النظر إلى شيء يبعد 20 قدما عن موقع الإنسان، بما يهدف لمنع حصول حالة الجفاف للعين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه لا توجد دراسات قوية تؤكد فوائد نظارات “بلو لايت” في وقاية العين، مؤكدًا أن تعديل السلوكيات الخاصة باستخدام الأجهزة الذكية، بما في ذلك عدم استخدامها قبل النوم، يمكن أن يوفر حماية للعين.
د. سعد العنزي – استشاري وأستاذ طب العيون المساعد- يشرح أضرار الأجهزة الذكية على صحة العين وطرق الوقاية منها@Sa3adMD#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/SO7xH2jKxK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 3, 2020