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اخبار رياضية > رسميًا.. “النصر” يعلن إجمالي المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق
04/11/2020   6:40 ص

رسميًا.. “النصر” يعلن إجمالي المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق

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أعلن نادي النصر، الثلاثاء، عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي ضربت صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من لاعبين وجهاز فني، خلال الأيام والساعات القليلة الماضية.

وكشف المركز الإعلامي للنصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق وصل إلى 14 حالة إصابة.

وأوضح النادي أن المصابين من اللاعبين هم: “عبدالرزاق حمدالله – بيتي مارتينيز – خالد الغنام – عبدالفتاح عسيري – يحيى الشهري – عبدالله الخيبري – وليد عبدالله – عبدالعزيز الدوسري”.

وأشار إلى أن المصابين من الجهاز الفني، هم “روي فيتوريا (المدير الفني) – عايض القحطاني (مدير عام كرة القدم) – سيرجيو (مساعد المدرب) – فالنتي (طبيب الفريق) – عبدالمالك الحسبوني (إداري) – لويس (أخصائي التغذية). وفق “أخبار 24”.

ويستعد النصر، لمواجهة نظيره القادسية، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

رسميًا.. “النصر” يعلن إجمالي المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق

اخبار رياضية
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