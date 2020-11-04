وجّه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضرية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من داخل المهرجان أظهر وجود مخالفات للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد الحصين، أن توجيه أمير المنطقة جاء بعدما لوحظ عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة الفيروس التي وجهت بها القيادة.
وأشار الحصين إلى أن توجيه الأمير فيصل بإيقاف المهرجان على الفور، جاء حرصاً منه على سلامة المواطنين والمقيمين.
وفق “أخبار 24”.