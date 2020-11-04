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أخبار الخرج > الكلية التقنية للبنين بالخرج تدشن برنامج بكالوريوس الادارة العامة
04/11/2020   11:12 ص

الكلية التقنية للبنين بالخرج تدشن برنامج بكالوريوس الادارة العامة

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اعلن عميد كلية التقنية للبنين بالخرج الاستاذ خالد الحربي  عن صدور الموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة ( مسائي ) اعتباراً من الفصل التدريبي الثاني من هذا العام ١٤٤١/١٤٤٢ وسوف  يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٢/٣/١٤٤٢ وحتى تاريخ ٢/٤/١٤٤٢ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/programDetails.xhtml

ويأتي هذا البرنامج مكمل لبرنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية الذي تم تدشينه الفصل الماضي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكلوريوس ذات التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل ومتماشية مع رؤية المملكة.

وقد قدم عميد الكلية شكره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور احمد الفهيد على دعمه للتدريب التقني ولسعادة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني لمتابعته ودعمه للكلية.

الكلية التقنية للبنين بالخرج تدشن برنامج بكالوريوس الادارة العامة

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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