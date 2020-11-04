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أخبار محلية > “الحصيني”: الأمطار مستمرة حتى صباح الخميس على 7 مناطق
04/11/2020   12:30 م

“الحصيني”: الأمطار مستمرة حتى صباح الخميس على 7 مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء 7 مناطق في المملكة هطول أمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة تمتد حتى صباح يوم غد (الخميس).

وأضاف أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، بالإضافة إلى سقوط حبات البرَد على أجزاء من مناطق من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير.

كما تسود أجواء ماطرة على جنوب غرب وشمال حائل، وشرق منطقة الحدود الشمالية، والجوف، وشرق المتوسط والعراق، بجانب رياح تنشط على أجزاء من الساحل الغربي والشمالي.

وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: الأمطار مستمرة حتى صباح الخميس على 7 مناطق

أخبار محلية
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