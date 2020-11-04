“الحصيني”: الأمطار مستمرة حتى صباح الخميس على 7 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء 7 مناطق في المملكة هطول أمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة تمتد حتى صباح يوم غد (الخميس).
وأضاف أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، بالإضافة إلى سقوط حبات البرَد على أجزاء من مناطق من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير.
كما تسود أجواء ماطرة على جنوب غرب وشمال حائل، وشرق منطقة الحدود الشمالية، والجوف، وشرق المتوسط والعراق، بجانب رياح تنشط على أجزاء من الساحل الغربي والشمالي.
توقعات الأمطار خلال “36” ساعة قادمة – بإذن الله – متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد
من اليوم الأربعاء 3/18هـ الى صباح الخميس على أجزاء من مناطق من مكة والمدينة والباحة وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط والعراق ورياح على أجزاء من الساحل الغربي والشمالية pic.twitter.com/AiskBzBjx3
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 4, 2020
وفق “أخبار 24”.