"الحبوب" تصرف الدفعة الـ 11 لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأربعاء)، بدء صرف مستحقات الدفعة الـ 11 من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة “محصولي” بموقعها الإلكتروني.
وأوضحت أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغت أكثر من (14,4) مليون ريال، وذلك لعدد (47) مزارعًا، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم أكثر من 429 مليون ريال، لعدد (1,525) مزارعَا، وبكمية إجمالية تجاوزت (369) طناً.
ونوهت المؤسسة بأن موسم استلام القمح المحلي لهذا العام أُغلق بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، مناشدة المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك، لاستكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي.
وفق “أخبار 24”.