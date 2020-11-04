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اخبار رياضية > مدافع الاتحاد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين
04/11/2020   12:39 م

مدافع الاتحاد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين

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كشف الإعلامي الرياضي، علاء السعيد، اليوم الثلاثاء، عن مدة غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عون البيشي، عن صفوف الفريق، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم، تكللت بالنجاح.

ونشر السعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للبيشي، الذي أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، بعد معاناته من كسر في مشط القدم.

وعلق السعيد على الصورة قائلًا: “الحمدلله .. نجحت العملية الجراحية التي أجراها مدافع الاتحاد عون البيشي، قبل قليل، والتي كانت كسر في مشط القدم، وسيغيب عن الملاعب قرابة شهرين”. وفق “أخبار 24”.

مدافع الاتحاد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين

اخبار رياضية
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