هكذا علق وزيرا “الموارد البشرية” و”الاستثمار” على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، يأتي في إطار السعي لتطوير وتحسين بيئة سوق العمل.
وتابع الراجحي، أن المبادرة من شأنها رفع تنافسية سوق العمل، لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030.
في السياق نفسه، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تعد خطوة كبيرة على طريق جلب الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
وأشار الفالح إلى أن المبادرة تهدف إلى تسهيل العلاقة مع المستثمر، وهو أحد مبادئ التحول الوطني وجودة الحياة.
وأوضح أن المبادرة تؤكد حرص الحكومة السعودية على خلق أسواق عمل مرنة وبيئات استثمارية جاذبة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني.