“هل تم إلغاء نظام الكفالة؟”.. وكيل الموارد البشرية يُوضح

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سطام الحربي اليوم (الأربعاء)، أنه لا يوجد في أنظمة العمل ما يسمى بنظام “الكفالة”، لافتاً إلى أن نظام العمل يقوم على تأصيل العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وفق عقد العمل.
وأوضح عبر مداخلة له في “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن كلمة “كفيل” متداولة من فترات طويلة ولكن لا يوجد لها أصل نظامي، مشيراً إلى أن قدوم الوافدين إلى المملكة يأتي بناءً على عقد عمل مع صاحب العمل خلال فترة محددة ثم العودة إلى بلده بعد انتهاء العقد. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت اليوم مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية والتي تتضمن 3 خدمات رئيسية وهي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
#نشرة_الرابعة | هل تم #إلغاء_نظام_الكفالة في السعودية؟ وكيل وزارة الموارد البشرية يجيب pic.twitter.com/3PvGf5k5jk
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 4, 2020