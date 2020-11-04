جازان.. إنقاذ طرف طفل من البتر بمستشفى الملك فهد

أنقذ فريق طبي بجراحة الأوعية الدموية والعظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ذراع طفل يبلغ من العمر ست سنوات من البتر، بعد تعرضه لحادث سقوط بالمنزل، وحدوث كسر من الدرجة الرابعة في عظم العضد.
وقالت إدارة المستشفى إنه اتضح غياب النبض الشرياني بكامل الذراع واليد للطفل، إذ نجح الأطباء بعد التدخل الجراحي العاجل في تثبيت الكسر، وإصلاح الشريان الرئيسي، بعد إزالة الجلطات المتكونة، والتأكد من عودة التروية الدموية.
وأضافت أن الطفل وُضع تحت الملاحظة لحسن خروجه من المستشفى، بعد إتمام شفائه واستعادة الطرف المصاب لكامل وظائفه.وفق “أخبار 24”.