تتضمن شروطاً جزائية على الطرفين.. أبرز الأسئلة وإجاباتها عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول مبادرة العلاقة التعاقدية التي تشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والتي كشفت عنها اليوم (الأربعاء).
وجاءت الأسئلة على النحو التالي:
ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي؟
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال من صاحب عمل لآخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة؟
نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص بالعقد شريطة وألا يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا.
وفي حال رغب العامل الانتقال بعد اكتمال مدة العقد؟
يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.
في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد؟
نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، وفي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا. وفق “أخبار 24”.
ما هي إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي؟
تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، يتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار، بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب على المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.
ما هي خدمتا الخروج والعودة والخروج النهائي؟
خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي، وخدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر.
هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل؟
وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.