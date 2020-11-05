بتكلفة 195 مليون ريال.. وزير التعليم يكشف عن استكمال المشاريع المتعثرة منذ أكثر من 10 سنوات في مكة (فيديو)

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عن تنفيذ واستكمال المشاريع المفسوخ عقودها والمتعثرة منذ أكثر من 10 سنوات بمكة المكرمة.
وأوضح أن المشاريع المتعثرة، هي 27 مبنى مدرسياً، وتحتوي على 582 فصلاً دراسياً، وتخدم أكثر من 17.4 طالب وطالبة، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 195مليون ريال.
وأكد آل الشيخ أنه سيعتمد قريباً الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس، بما يضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، كاشفاً عن إطلاق نسخة جديدة لموقع الوزارة على الإنترنت قريباً، بما يتوافق مع المتطلبات العالمية للأمم المتحدة. وفق”أخبار 24″.
وكان الوزير قد قام بجولة تفقدية لمدارس ومنسوبي التعليم في مكة، وشارك المعلمين في تقديم الدرس عن بعد للطلاب.
#فيديو |#وزير_التعليم يلتقي بمنسوبي التعليم في مكة.. ويطلع على المشاريع التعليمية المستقبلية.. ويشارك المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لـ #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/r2lUEc1hsW
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 4, 2020