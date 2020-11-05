شاهد.. جولة مفاجئة لفرق “أمانة الرياض” ترصد تكدساً في مساكن العمالة وغياب التهوية

نفذت فرق أمانة منطقة الرياض جولة تفتيشية على مساكن العمالة في نطاق بلدية شمال الرياض بمشاركة عدد من الجهات.
ورصدت الفرق العديد من المخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة.
وتمثلت أبرز المخالفات في تكدس العمالة داخل السكن، وعدم وجود تهوية جيدة في الأماكن المغلقة، وسوء تخزين الأطعمة من قبل العمالة.
لمنع نشوء بؤر جديدة لفيروس #كورونا.. جولات رقابية على مساكن العمالة ضمن نطاق بلدية شمال الرياض pic.twitter.com/J0tncNhu35
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 4, 2020
وفق”أخبار 24″.