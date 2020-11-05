قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطه بارتكاب عدد من جرائم السلب.
وأوضح الرائد الكريديس أن الجرائم تمثلت باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية والاعتداء على المارة، والاستيلاء عما بحوزتهم من أموال قدرت بحوالي 3 آلاف ريال، إضافة إلى مقتنياتهم.
وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكابه عدداً من الحـوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته للنيابة العامة.
وفق”أخبار 24″.