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أخبار محلية > “الصحة” تُلزم الممارسين في أقسام الأشعة بإجراء فحص كل 3 شهور.. وتُحذر المخالفين
05/11/2020   6:57 ص

“الصحة” تُلزم الممارسين في أقسام الأشعة بإجراء فحص كل 3 شهور.. وتُحذر المخالفين

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ألزمت وزارة الصحة، الممارسين بأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي، والأقسام الأخرى التي تتعامل بالمصادر المشعة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدن الطبية، بإجراء قراءة كل ثلاثة شهور لقياس التعرض الإشعاعي.

وحذرت الوزارة، من عدم حمل البطاقات أو رفض إجراء القراءات في موعدها، مشددة على أنها ستوقيع عقوبات على المخالفين تشمل الإنذار، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وتستوجب عملية قراءة الممارسين الصحيين لمستوى التعرض الإشعاعي لهم، حمل ثلاثة أنواع من بطاقات قياس التعرض الإشعاعي. وفق”أخبار 24″.

وتشمل تلك البطاقات، بطاقة تعلق على الصدر تستخدم في قياس التعرض لكامل الجسم، وخاتم يحتوي على مقياس يلبس في إصبع اليد يستخدم في قياس تعرض الأطراف، وكذلك ربطة رأس لقياس تعرض العين للإشعاع.

“الصحة” تُلزم الممارسين في أقسام الأشعة بإجراء فحص كل 3 شهور.. وتُحذر المخالفين

أخبار محلية
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