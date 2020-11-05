أعادت وزارة الصحة، التذكير بأحد منسوبيها الذي توفي جراء فيروس “كورونا” المُستجد في محافظة الأحساء قبل نحو 4 أشهر.

وقال شقيق المتوفى ويدعى عاطف الملاك، إن شقيقه علي كان لديه 42 عاماً عند وفاته وترك 4 أبناء، مشيراً إلى أنهما ارتبطا بشكل وثيق منذ الصغر.

ولفت إلى أن صحة شقيقه تدهورت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مبيناً أنه كان يتابع العمل عند عودته للمنزل ويخلص فيه بشكل كبير.

وفق “أخبار 24”.