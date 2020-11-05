أعادت وزارة الصحة، التذكير بأحد منسوبيها الذي توفي جراء فيروس “كورونا” المُستجد في محافظة الأحساء قبل نحو 4 أشهر.
وقال شقيق المتوفى ويدعى عاطف الملاك، إن شقيقه علي كان لديه 42 عاماً عند وفاته وترك 4 أبناء، مشيراً إلى أنهما ارتبطا بشكل وثيق منذ الصغر.
ولفت إلى أن صحة شقيقه تدهورت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مبيناً أنه كان يتابع العمل عند عودته للمنزل ويخلص فيه بشكل كبير.
علي الملاك.. أحد #أبطال_الصحة الذين فقدناهم في مواجهة جائحة #كورونا..
حكاية حياة شاركه فصولها أخوه عاطف الملاك. @SaudiMOH #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/FKFk1O4QOn
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 4, 2020
وفق “أخبار 24”.