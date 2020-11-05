شهد المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، مساء أمس (الأربعاء)حفل تخريج 491 طالبًا من معهد الجوازات ضمن الدورة الرابعة والأربعين من دورات المعهد.
وأكد اللواء اليحيى خلال مخاطبته الخريجين بمقر المعهد أهمية أن يتحلى الخريجون بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة أثناء تأدية الأعمال التي ستناط بهم، والتقيد بالانضباط العسكري في جميع الأوقات والأماكن.
من جهته، أوضح مدير المعهد العميد دكتور إبراهيم اللحيدان، أن الملتحقين بهذه الدورة تلقوا تدريبًا مكثفًا على أنظمة الجوازات الآلية، وعلى نظام الخصائص الحيوية وأجهزة الكشف عن التزوير، إلى جانب إتقان العديد من المهارات الأمنية المتنوعة.
وشملت فقرات الحفل تقديم العديد من الكلمات، ومن ثم قدّم الخريجون عرضاً عسكرياً، ومن ثم أدوا قَسَم الولاء والطاعة.
وفق “أخبار 24”.