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أخبار محلية > “سعود الطبية”: هذه العادات قد تلحق ضرراً شديداً بالكلى.. تجنبها
05/11/2020   1:00 م

“سعود الطبية”: هذه العادات قد تلحق ضرراً شديداً بالكلى.. تجنبها

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من عادات سيئة قد تكون سبباً لإحداث ضرر شديد للكلى، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الفشل الكلوي.

وقال استشاري أمراض كلى الأطفال الدكتور عبدالعزيز الشثري إن هناك 3 أسباب للفشل الكلوي لدى البالغين في المجتمع السعودي، وهي أمراض السكري، والضغط، والسمنة، وذلك لأنها تتلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تتكون منها الكلية.

وأشار إلى أن هناك عوامل وعادات أخرى لا تقل أهمية تلحق ضرراً بالكلى، ومنها: قلة شرب الماء، والإكثار من الملح، والتدخين، والالتهابات البولية، والتوتر والقلق، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وفق “أخبار 24”.

وشدد الدكتور الشثري على ضرورة اتباع عدة إرشادات تضمن التمتع بكلية صحية، ومن أبرزها شرب الماء بكمية كافية (للبالغين من 2-3 لتر يوميًا، والأطفال حسب وزن الجسم)، والتقليل من ملح الطعام، وتجنب الأطعمة المعلبة والسريعة حيث تحتوي على مواد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأكد أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن مسببات التوتر والقلق، والحرص على تناول علاجات السكري والضغط بانتظام، والتخلص من الوزن الزائد.

“سعود الطبية”: هذه العادات قد تلحق ضرراً شديداً بالكلى.. تجنبها

أخبار محلية
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