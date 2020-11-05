بينها مدينة فروسية وفندق.. "أمانة العاصمة المقدسة" تعلن طرح فرص استثمارية إنشاء متنوعة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم (الخميس) طرح منافسات استثمارية إلكترونية عامة لإنشاء نادي فروسية، ومبنى فندقي، منشآت تجارية، ومحطات وقود، ومحلات غاز.
وقالت الأمانة إن الفرصة الاستثمارية لإنشاء واستثمار مدينة الفروسية، تقع في جنوب مكة المكرمة وهي بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع.
وأبانت أن من الفرص الاستثمارية المعلنة، إنشاء مبنى فندقي سكني تجاري إداري، في شارع الحج، وهي بمساحة إجمالية تزيد على 2.8 ألف متر مربع.
وأضافت إنه يمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل الفرص المطروحة من خلال الدخول على منصة “فرص”.
وفق “أخبار 24”.