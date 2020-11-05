وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على المشروعات البحثية والدراسات العلمية التي تنفذها جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
واطلع الوزير على أهم المشروعات التي يجري العمل عليها، ومنها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، ومشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة والصلاة.
كما استمع إلى شرح من عميد المعهد الدكتور باسم قاضي عن مشروع الرصد والتوثيق المرئيِّ، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.
وفق “أخبار 24”.