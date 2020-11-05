بالفيديو.. تطور جديد في الهلال يحرم النصر من ضم سلمان الفرج

كشف الإعلامي الرياضي، محمد الخميس، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الخميس، في إذاعة “يو إف إم”، اليوم الأربعاء، إن سلمان الفرج سيستمر في صفوف الهلال، وسيجدد عقده خلال الفترة المقبلة، ولكن الموضوع مسالة وقت.
وأوضح “الخميس” أن الإدارة الهلالية، لن تسمح بالتنازل عن سلمان الفرج كونه عنصرًا مهمًا من عناصر الفريق الكروي الأول، ومن الطبيعي أن يكون هناك حرص من الإدارة للتجديد مع اللاعب. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحافية تحدثت خلال الفترة الماضية، عن وجود اهتمام قوي من نادي النصر، بضم الفرج في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك في حال قرر مُغادرة الهلال بشكل رسمي.
– @Alkhamis_UFM : تجديد #الهلال مع #سلمان_الفرج مسألة وقت. pic.twitter.com/PbHKhjEp8h
— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) November 4, 2020