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اخبار رياضية > تعرف على قائمة حكام مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين
05/11/2020   1:04 م

تعرف على قائمة حكام مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين

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كشفت تقارير صحفية، عن قائمة الحكام الذين يديرون منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تبدأ مساء غدٍ الخميس.

وخلت قائمة الحكام، للجولة الرابعة، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، من الحنفوش والشهدان وشراحيلي، وضمت كل من:

النصر × القادسية: تركي الخضير

الاتفاق × الهلال: خالد الطريس

العين × الأهلي: عبدالله ظافر

الاتحاد × التعاون: محمد القرني

الفتح × الشباب: فيصل البلوي

الباطن × أبها: محمد إسماعيل

ضمك × الفيصلي: سلطان الحربي

الوحدة × الرائد: ماجد الشمراني

تعرف على قائمة حكام مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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