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اخبار رياضية > بعد فهد المولد.. “الاتحاد” يفقد نجما جديدا لمدة 3 أسابيع
05/11/2020   1:06 م

بعد فهد المولد.. “الاتحاد” يفقد نجما جديدا لمدة 3 أسابيع

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أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود، حاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع، حيث تأكد غياب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام التعاون.

وانضم العبود، بذلك إلى زميله في الفريق فهد المولد، الذي أصيب في مباراة الاتحاد أمام نظيره الأهلي، والذي غادر على إثرها المباراة على سيارة الإسعاف، ويغيب لمدة ثلاثة أسابيع أيضًا.

وطبق المدير الفني للفريق البرازيلي كاريلي، عدداً من الجمل الفنية، من خلال مناورة على جزء من مساحة الملعب، وسط متابعة إدارية، كما أجرى الفريق الفحوصات الطبية من فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات. وفق “أخبار 24”.

ويستضيف الاتحاد نظيره التعاون، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

بعد فهد المولد.. “الاتحاد” يفقد نجما جديدا لمدة 3 أسابيع

اخبار رياضية
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