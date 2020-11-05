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اخبار رياضية > “القادسية” قبل مواجهة النصر: نثق بالحكم المحلي.. ونتمنى ألا يتأثر بالحملات الإعلامية
05/11/2020   1:06 م

“القادسية” قبل مواجهة النصر: نثق بالحكم المحلي.. ونتمنى ألا يتأثر بالحملات الإعلامية

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أصدر نادي القادسية، بيانًا اليوم الأربعاء، لدعمه سياسة اتحاد كرة القدم، بتوطين التحكيم، وذلك قبل مباراة فريقه أمام النصر، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القادسية في بيانه: “يود مجلس إدارة النادي أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز”.

وتابع: “ونظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخاصة مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستقام السبت المقبل”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف النادي في بيانه الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتمنى مواصلة الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة”.

“القادسية” قبل مواجهة النصر: نثق بالحكم المحلي.. ونتمنى ألا يتأثر بالحملات الإعلامية

اخبار رياضية
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