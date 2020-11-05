أكبر لاعب سلة في العالم.. وزير الرياضة يوجه رسالة دعم لمحسن خلف

وجه وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة دعم إلى لاعب كرة السلة السعودي، عبدالمحسن خلف المولد، بعد حصوله على لقب “غينيس” للأرقام القياسية لأكبر لاعب كرة سلة محترف في العالم.
وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبارك لنجم السلة السعودية الكابتن محسن خلف دخوله مجموعة غينيس للأرقام القياسية”.
وأوضح وزير الرياضة، في تغريدته: “سعيد بهذا المنجز للاعبٍ قدّم الكثير لوطنه ونتطلع لخدمة هذه اللعبة العريقة.. بالتوفيق وألف مبروك”.
وأعلنت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أنها رصدت مسيرة عبدالمحسن بين عامي 1979 و2015 لتعلنه رسميًا حاملًا للقب العالمي الثمين عن عمر 51 عاما و335 يوما. وفق “أخبار 24”.
وكان عبدالمحسن خلف، ذكر عبر حسابه على “تويتر”: “الحمدلله اليوم تم تسجيلي في غينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة سلة في العالم.. خالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة ووزارة الرياضة واتحاد كرة السلة ونادي أحد وزملائي والجماهير الرياضية”.
أبارك لنجم السلة السعودية الكابتن محسن خلف دخوله مجموعة غينيس للأرقام القياسية..
سعيد بهذا المنجز للاعبٍ قدّم الكثير لوطنه ونتطلع لخدمة هذه اللعبة العريقة ..
بالتوفيق وألف مبروك .. https://t.co/LbIz7BVi36
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 4, 2020