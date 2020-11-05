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اخبار رياضية > كواليس مثيرة.. محمد القاسم يكشف السر وراء استقالته من “التعاون”
05/11/2020   1:08 م

كواليس مثيرة.. محمد القاسم يكشف السر وراء استقالته من “التعاون”

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم، عن السبب وراء تقديم استقالته من منصبه، عقب قضائه 8 سنوات بين جدران النادي، وتعيين علي الشايعي بدلا منه.

وقال القاسم، في تصريحات لبرنامج “كورة” عبر قناة روتانا: “هناك بعض رؤساء الأندية إذا ما حقق أي إنجاز أو رقم لناديه، ينسحب من المشهد.. وكان بإمكاني أن انسحب أكثر من مرة في أوقات معينة.. ولكني رفضت لأنني لم أبحث عن إنجاز أو مجد شخصي”.

وتابع القاسم: “ولكن لدينا هدف واحد وهو خدمة نادي التعاون، ولكن باختصار كان من مصلحة نادي التعاون أن أنسحب من المشهد، وذلك بسبب الاختلاف في بعض وجهات النظر مع مجلس الإدارة وبعض أعضاء الشرف، ولكن سأكون دائما قريبا من التعاون”. وفق “أخبار 24”.

وعن آخر اجتماع قبل تقديم استقالته، أوضح “القاسم”: “الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، وتحدث فيه أعضاء الشرف عن ضرورة وجود لجنة استشارية، وحينها رأيت أنه من الأفضل بالنسبة لي هو الانسحاب. لأني رفضت وجود لجنة استشارية”.

كواليس مثيرة.. محمد القاسم يكشف السر وراء استقالته من “التعاون”

اخبار رياضية
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