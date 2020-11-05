الحكام تعترف بالأخطاء: هدف الشباب في النصر والبطاقة الحمراء أمام الهلال غير صحيحين

كشفت مصادر صحفية، أن لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، اعترفت بوجود أخطاء تحكيمية في موقعة الشباب والنصر، التي خسرها الأخير بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، أن لجنة الحكام اعترفت بعدم صحة هدف فريق الشباب في مرمى النصر بسبب لمس الكرة من لاعب شباب، كان في موقف تسلل قبل دخولها المرمى.
وأوضحت المصادر، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة، أمس في الرياض، برئاسة السويسري مانويل، مدير دائرة التحكيم، وحضور 47 حكما، الذي شهد غياب الإسباني فرناندو، رئيس اللجنة، لتمتعه بإجازة في بلده.
وأضافت المصادر، أن اللجنة أوضحت للحكام، أن قرار استبعاد شكري الحنفوش حكم مباراة الشباب والنصر عن إدارة المباريات في الجولة الرابعة، جاء لحمايته من الضغوطات الإعلامية، مؤيدة قرارات الحكم نفسه في ركلة الجزاء الشبابية المحتسبة، وعدم احتسابه ركلتي جزاء لبيتروس ومارتينيز، لاعبي النصر.
وذكرت المصادر، أن اللجنة اعترفت أيضًا بعدم صحة قرار حكم مباراة الهلال وضمك بإشهار البطاقة الحمراء الإبراهيم الشنيحي، لاعب ضمك، مؤكدة أن الحالة لا ترتقي حتى لنيل البطاقة الصفراء.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم التواصل الجيد بين حكام الفار، وحكام الساحة في المباريات السابقة من الدوري، كان سببا في ارتكاب أخطاء مؤثرة وغير مؤثرة.
واختتمت المصادر أنه في نهاية الاجتماع، استمع الحكام المحليون إلى عدد من المقاطع الصوتية بين حكام الفار، والساحة لتلافي الأخطاء في المباريات المقبلة.