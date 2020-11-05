قلة نوم وارتفاع في الضغط.. “القاسم” يتحدث عن أصعب لحظات رئاسته للتعاون

قارن رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم، عن شعوره في مباراة الفريق الأول لكرة القدم، الأخيرة في الموسم الماضي، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولحظة تتويجه بكأس الملك.
وقال القاسم، في تصريحات لبرنامج “كورة” عبر قناة روتانا: “التجربتان عشتهما مرة واحدة، في البداية عقلي كان رافض فكرة هبوط الفريق من دوري المحترفين، كما أن المباراة كانت الأربعاء، والجمعة كانت رحلتنا إلى كأس آسيا، لذلك كان يوجد ضغط كبير”.
الجماهير لا يلامون في أي شيء.. كنت أنا أكثر واحد شايل همه.. كنت أشعر بالتعب، بسبب قلة النوم وارتفاع الضغط، وهذا جزء من ابتعادي عن رئاسة نادي التعاون، لأني لم أتحمل في يوم هبوط الفريق”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح محمد القاسم: “هدف محمد السهلاوي من أغلى الأهداف في تاريخ التعاون، هو من أنقذ الفريق من الهبوط في الوقت القاتل”.
وأضاف: “قبل فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.. كنا في المركز السادس في الدوري ونلعب في دوري أبطال آسيا، وكان حينها عيننا على حجز مقعد في الدوري لدوري الأبطال الموسم الجديد.. ولكن بعد العودة الفريق عانى بشكل كبير وكنا ينقصنا لاعبا يترجم الفرص لأهداف”.
واختتم أن حصول الفريق الأول لكرة القدم، على كأس خادم الحرمين الشريفين، كانت لحظة لا تُنسى، في حياته.
#محمد_القاسم رئيس نادي “التعاون” السابق:
كنا نعاني من ضغط كبير في نهاية الموسم الماضي ،وهدف “السهلاوي” من أغلى الأهداف في تاريخ #التعاون ،وكان ينقصنا لاعب يترجم الفرص لأهداف#كورة_روتانا pic.twitter.com/KdYqmX2vML
— برنامج كورة (@korarotana) November 4, 2020