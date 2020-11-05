برونو أوفيني يتوصل لاتفاق مرضٍ مع الاتحاد

كشفت مصادر أن البرازيلي برونو أوفيني توصل لاتفاق مرضٍ مع إدارة نادي الاتحاد بعد إسقاط اسمه من كشوفات النادي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على منحه راتب شهرين حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن يتم تسويق عقده في تلك الفترة أو مخالصته نهائياً.
وأضافت أن الاتفاقية التي تمت بين اللاعب ونادي الاتحاد أرسلت ووثقت في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.
جدير بالذكر أن إدارة الاتحاد قررت في الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية، تسجيل اللاعب المصري أحمد حجازي بدلاً من برونو أوفيني.