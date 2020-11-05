أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل خدمة “الخروج والعودة”، والتي تعد إحدى الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أعلنتها أمس، ضمن مبادرات التحول الوطني.
وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة تسمح للعامل الوافد بتقديم طلب استخراج تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي من خلال منصة أبشر، وذلك وفقاً لضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وبينت طريقة الاستفادة من هذه الخدمة، وذلك بالدخول على منصة أبشر ثم طلب استخراج تأشيرة خروج وعودة، مع تحديد تاريخ المغادرة وتاريخ العودة المتوقع، وبعدها يتم التحقق من الضوابط، وفي حال عدم تحقيق الضوابط يتم إشعار الوافد برفض طلبه.
وأضافت أن الخدمة تُرسل إشعاراً للمنشأة يفيد بطلب العامل الوافد الحصول على تأشيرة الخروج والعودة، كما تمكن المنشأة من تقديم الاعتراض وفقا لضوابط محددة، منوهة بإمكانية الاطلاع على كافة الضوابط المتعلقة بخدمة الخروج والعودة من خلال تحميل دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وفق “أخبار 24”.