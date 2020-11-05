يوفر 3500 وحدة سكنية .. إطلاق مشروع "خيالا" السكني بمدينة جدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان اليوم (الخميس)، إطلاق مشروع “خيالا” في محافظة جدة، والذي يستهدف توفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة للأسر المستفيدة من برنامج “سكني”.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن مشروع “خيالا” يقع على مساحة تزيد على 1.5 مليون متر مربع، في حي الفلاح شمال محافظة جدة بالقرب من طريق الحرمين الرئيسي، ويضم 3521 وحدة سكنية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد البطي أن إطلاق مشروع “خيالا” يأتي ضمن خطط الشركة في تطوير مجمعات سكنية عصرية، وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان وقّعت في أغسطس الماضي 8 اتفاقيات لتطوير مشاريع في كل من الرياض وجدة، بينها مشروع “خيالا” الذي يأتي بالتعاون مع الشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة سمو العقارية، وشركة مكيون.
وفق “أخبار 24”.