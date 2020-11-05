“الجمارك” تعلن مزاداً علنياً لبيع “مشغولات ذهبية” في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الخميس)، إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك في يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الجمارك أنه يُشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 100 ألف ريال بشيك مصدّق، وإخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة في حساب الجمرك.
وأضافت أن الضوابط تتضمن دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام برسوم الوارد، وسيتم احتساب أرضيات في حالة تجاوز المدة المسموح بها وعرضها للبيع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.