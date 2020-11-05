الغذاء والدواء" تحذّر من منتج عسل يجري تسويقه إلكترونياً بادعاءات طبية مخالفة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك أحد منتجات العسل، لاحتوائه على المادة الدوائية “سيلدينافيل” التي يتم استخدامها بوصفة طبية.
وأوضحت الهيئة أن منتج عسل (Epimedyumlu Macun) للعلامة التجارية ثيمرا (Themra)، مخالف للائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل لاحتوائه على مادة “سيلدينافيل” التي تستخدم تحت إشراف طبي خصوصاً لمرضى الكبد والضغط والقلب ومن سبق لهم التعرض للجلطات، ومن يستعملون أدوية من مجموعة النايتريت (nitrates) لعلاج الذبحة الصدرية.
وأبانت أن من الأعراض الجانبية الشائعة لاستخدام هذه المادة الصداع والغثيان واحمرار وانتفاخ الوجه وعسر الهضم وعدم وضوح الرؤية، لافتة إلى أن المنتج يجري تسويقه إلكترونياً بادعاءات طبية مخالفة.
وشددت الهيئة على تجنب استخدام المنتج، وأن على المستهلكين التخلص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من منع تداوله.
وفق “أخبار 24”.