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أخبار المناطق > “الأرصاد”: أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق المملكة بداية من الجمعة
05/11/2020   6:56 م

“الأرصاد”: أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق المملكة بداية من الجمعة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على معظم مناطق المملكة اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المناطق هي مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف والقصيم والشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون غزيرة على مكة والمدينة والباحة وحائل، ومتوسطة على بقية المناطق.

وأضافت أن التوقعات تشير أيضاً إلى استمرار تأثير الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع المقبل، وستنوه عن ذلك مستقبلا.

“الأرصاد”: أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق المملكة بداية من الجمعة

أخبار المناطق
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