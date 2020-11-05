“الموارد البشرية” تكشف شروط أهلية العامل الوافد وصاحب العمل الجديد للاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استفادة صاحب العمل والعامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وبينت أن شروط أهلية العامل للاستفادة من الخدمة تتمثل في أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل السنة الأولى لصاحب العمل الحالي من أول دخوله للمملكة، وأن يكون لديه عقد عمل موثق.
وأضافت أن العامل يجب أن يكون لديه عرض وظيفي يقدم عبر منصة “قوى” من قبل صاحب العمل الجديد، وتقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد تتمثل في أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، والالتزام بضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود، والالتزام بضوابط برنامج التقييم الذاتي.