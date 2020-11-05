تهوى تصليح الأجهزة منذ الصغر.. مواطنة في حائل تروي قصة افتتاحها مشروعها لبرمجة وصيانة الأجهزة

افتتحت مواطنة في حائل مشروعها الخاص لتقديم خدمات صيانة وبرمجة الأجهزة الإلكترونية للنساء، ليصبح هذا المشروع نواة لتدريب العديد من الفتيات في مجال البرمجة وصيانة الهواتف والحاسب الآلي.
وأوضحت صاحبة المشروع، وتدعى دلال الصعيدي، أنها كانت منذ المرحلة المتوسطة تصلح وتركب الأجهزة الخاصة بأسرتها، وبعد تخرجها في الجامعة افتتحت محلا مختصا في صيانة وبرمجة أجهزة الجوال والحاسب الآلي منذ 2016.
وأضافت، خلال حديثها لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، أن مشروعها مستمر حتى الآن، مؤكدة أن الإقبال عليها جيد من حيث العملاء وكذلك الفتيات اللاتي يقبلن من أجل التدريب وتعلم البرمجة وصيانة الجوال والحواسيب. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن تنفيذ المشروع كان سهلا بالنسبة لها، إلا أنها واجهت في بداية إطلاقه صعوبة في إقناع المجتمع بقدرة السيدات على الخوض في العمل بهذا المجال، إلا أن هذه النظرة تغيرت فيما بعد للأفضل.
فيديو | أول مشروع نسائي يقدم خدمات الصيانة والبرمجة في #حائل#برنامج_اليوم pic.twitter.com/MvO0Spstrt
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 5, 2020