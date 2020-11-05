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أخبار المناطق > “الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
05/11/2020   6:59 م

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لتوخي الحيطة والحذر، لاحتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة وحتى الاثنين القادم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم على 11 منطقة، تشمل مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف والقصيم والشرقية. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

أخبار المناطق
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