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أخبار المناطق > طقس الجمعة: أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة
05/11/2020   10:09 م

طقس الجمعة: أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشارت في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بمكة المكرمة بـ35 درجة مئوية، فيما تُسجل أدنى درجة في القريات. وفق “أخبار 24”.

طقس الجمعة: أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة

أخبار المناطق
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